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Spor

Manisa Basket son 16 turunda

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında deplasmanda Almanya'nın Niners Chemnitz ekibine konuk olan temsilcimiz Manisa Basket, rakibini 87-84'lük skorla mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Manisa Basket son 16 turunda
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Manisa Basket, Almanya'nın Niners Chemnitz ekibini 87-84 yendi ve seride durumu 2-0 yaparak son 16 turuna yükseldi.

Chemnitz kentinde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manisa Basket, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Alman ekibi üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 44-43 önde gitti.

Saben Lee'nin etkili performansıyla üçüncü çeyreği 68-65 önde tamamlayan Manisa Basket, son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve maçtan 87-84 galip ayrıldı.

Sahasındaki ilk maçı da 87-86 kazanan Manisa Basketi, bu galibiyetle seride 2-0 öne geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Manisa Basket, son 16 turu J Grubu'nda Unicaja (İspanya), Rytas (Litvanya) ve Galatasaray-Saint-Quentin eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

  • Manisa Basket
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • Niners Chemnitz

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