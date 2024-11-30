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Spor

Manisa Basket sonunu getiremedi

Basketbol Süper Ligi'nde sadece 1 galibiyetini bulunan Manisa Basket, 8. hafta maçında sahasında konuk ettiği Tofaş'a 109-106'lık skorla mağlup olarak ligdeki 7. mağlubiyetini aldı.

DHA30 Kasım 2024 Cumartesi 12:32 - Güncelleme:
Manisa Basket sonunu getiremedi
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Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 6 mağlubiyetle başladıktan sonra Litvanyalı yeni çalıştırıcısı Kazys Maksvytis yönetiminde deplasmanda Türk Telekom'u yenerek ilk galibiyetini alan Manisa Basket, milli aranın ardından evinde yenilgisiz lider Tofaş'a iki uzatma sonucu mağlup oldu. Baştan sona çekişmeli geçen, Tofaş Antrenörü Orhun Ene'nin ikinci periyotta olaylı bir şekilde sahadan atıldığı maçın normal süresi 89-89, ilk uzatma bölümü 98-98 bitti.

Toplam 50 dakikaya uzayan maçta ikinci uzatmada Tofaşlı Reed son saniye basketiyle takımına 109-106 galibiyeti getirdi. Bu sonuçla lider Tofaş 8'de 8 yaparken, Manisa Basket 8 haftada 1 galibiyette kaldı. Manisa ekibinde yeni transfer Brodric Thomas ilk maçında 12 sayı, 10 ribaund, ilk haftalardaki müthiş performansının ardından transfer olduğu Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'den geriye dönen yıldız basketbolcu Saben Lee ise 30 sayı, 6 ribaund, 5 asistle oynadı.

  • Tofaş
  • Manisa Basket
  • Basketbol Süper Ligi

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