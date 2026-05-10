Manisa Basket, uzatmalarda Türk Telekom'u mağlup etti

Glint Manisa Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında normal süresi 74-74 tamamlanan maçta Türk Telekom'u uzatmada 83-75 mağlup etti.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 18:25
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Glint Manisa Basket, normal süresi 74-74 tamamlanan maçta Türk Telekom'u uzatmada 83-75 yendi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Glint Manisa Basket: Stevenson 26, Smith 3, Yiğit Onan 9, Johnson, Pereira 11, Starks 2, Mintz 22, Buğra Çal 2, Altan Çamoğlu, Martin 8

Türk Telekom: Devoe 10, Alexander 4, Trifunovic 21, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 17, Allman 3, Berkan Durmaz 7, Smith 3, Bankston 8

1. Periyot: 19-24

Devre: 39-43

3. Periyot: 54-64

Normal süre: 74-74

