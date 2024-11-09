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Spor

Manisa Basket'in konuğu Fenerbahçe Beko

Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Manisa Basket, 6. haftada evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

DHA9 Kasım 2024 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
Manisa Basket'in konuğu Fenerbahçe Beko
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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybederek dibe demir atan Manisa Basket yarın güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Ligde ve EuroLeague'de şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Fenerbahçe, 4'te 4 yaptıktan sonra geçen hafta ilk yenilgisini evinde Aliağa Petkimspor'dan almıştı. Lige kötü başlayan Manisa ekibi, hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'da Peristeri deplasmanında alınan yenilgiden sonra başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayırmıştı.

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