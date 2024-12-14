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Spor

Manisa Basket'in konuğu Merkezefendi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket yarın sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Manisa Basket'in konuğu Merkezefendi
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Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Ege ekipleri Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket yarın karşı karşıya gelecek. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ev sahibi Manisa Basket bu sezon 9 maçta 1 galibiyetle düşme hattında yer alırken, Denizli temsilcisi Merkezefendi ikinci galibiyetini geçen hafta Aliağa Petkimspor'u 95-85 yenerek elde etti. Manisa Basket'te son transfer pivot Jo Lual-Acuil Jr. da ilk kez bu karşılaşmada forma giyecek.

  • Merkezefendi Belediyesi Basket
  • Manisa Basket
  • Basketbol Süper Ligi

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