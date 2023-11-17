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Spor

Manisa BBSK, Fenerbahçe Beko mesaisine devam ediyor

Manisa BBSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynayacağı Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Manisa BBSK, Fenerbahçe Beko mesaisine devam ediyor
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Avrupa'da aldığı zaferin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 8'inci hafta maçında Fenerbahçe Beko oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa BBSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 8'inci hafta maçında Fenerbahçe Beko'yu Muradiye Spor Salonu'nda konuk edecek. 19 Kasım Pazar günü saat 18.00'de oynanacak maçın hazırlıklarına Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde başlayan yeşil-beyazlı takımda, tedavileri süren John Roberson, Daron Fatts Russell ve Sinan Sağlam bu maçta da forma giyemeyecek.

"BİZ, PARKEYE RAKİP KİM OLURSA OLSUN KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Süper Lig, kalite açısından Avrupa'nın başa oynayan liglerinden biri konumunda bulunuyor. Biz de Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi Manisa'da ağırlayacağız. Seyircimizin desteğiyle seyir gücü yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Biz, parkeye rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Bütün planlamalarımızı Fenerbahçe'yi yenmek üzerine yapıyoruz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bu maçta da taraftarlarımızı aramızda görmek istiyor, son saniyeye kadar desteklerini bekliyoruz" dedi.

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