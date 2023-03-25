İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa Büyükşehir Belediyesispor, Yukatel Merkezefendi Belediyespor engelini aştı
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyesispor, Yukatel Merkezefendi Belediyespor engelini aştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-75 ile geçmeyi başardı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Manisa Büyükşehir Belediyesispor, Yukatel Merkezefendi Belediyespor engelini aştı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-75 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 3, Cruz 15, Williams 5, Bruinsma 9, Anosike 9, Roberson 32, Gani Erdi Gülaslan 1, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 11, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Ayberk Olmaz 2, Arca Tülüoğlu 9, Rathan-Mayes 9, Rogkavopoulos 10, Hamilton 8, Harrison 18, Altan Erol, Gielo 12, Muhammed Doğan Şenli 7

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-41

3. Periyot: 70-59

  • manisa büyükşehir belediyesispor
  • yuktel merkezefendi belediyesi basket
  • türkiye sigorta basketbol süper ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.