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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-76 mağlup etti.

29 Ekim 2023 Pazar 18:44 - Güncelleme:
Manisa Büyükşehir Belediyespor, rahat kazandı
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Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikasını 10-8 üstün geçtiği periyodu, Russel ve Cruz'un etkili oyunuyla periyodu 23-20 önde tamamladı.

Konuk ekip, ikinci periyodun başında Çağatay Özkan'ın 3 sayılık basketiyle beraberliği yakaladı: 25-25. Çekişmeli geçen periyotta kalan dakikalarda etkili oyununu ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anderson, Terry ve Luther ile bulduğu sayılarıyla soyunma odasına 46-41 önde gitti

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25. dakikasına 52-48 önde girdiği periyodu, 3 sayı çizgisinin gerisinden Russell ve Cruz'un yakaladığı yüksek isabetlerle farkı açarak, 67-55 önde tamamladı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, final periyoduna hızlı başladı. 2 dakikada rakibine karşı 6-0'lık seri yakalayan konuk ekip, farkı 6 sayıya düşürdü: 67-61. Çekişmeli geçen periyotta, Terry ile etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 5 dakikasına 77-68 üstün girdiği maçı 93-76 kazandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, İsmail Binbir

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 26, Cruz 18, Ayberk Olmaz 1, Anderson 15, Terry 16, Berkay Sinirlioğlu 3, Luther 6, Mustafa Baki Görür 2, Dorukhan Engindeniz 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hudson 18, Bleijenbergh 6, Lomazs 8, Çağatay Özkan 5, Oturu 25, Ömer Yasir Küçük 4, Berke Aygündüz 1, Pecarski 9

1. Periyot: 23-20

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-55

Beş faulle çıkan: 39.14 Çağatay Özkan (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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