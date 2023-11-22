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Spor

Manisa Büyükşehir'den tur galibiyeti!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Porto'yu 75-66 mağlup etti ve ikinci tura yükseldi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Manisa Büyükşehir'den tur galibiyeti!
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında Portekiz ekibi Porto'yu 75-66 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Her iki takımın karşılık sayılarıyla başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasına Manisa Büyükşehir Belediyespor 9-8 önde girdi. Kalan dakikalarda Anderson ve Cruz'un etkili oyunuyla farkı açan yeşil-beyazlılar, periyodu 26-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçın 15. dakikasında Dorukhan Engindeniz ve Luther'in sayıları ile farkı 20 sayıya çıkardı: 38-18. Kalan bölümde hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-25 önde gitti.

Üçüncü periyoda istekli başlayan Porto, Barber ve Melvin ile bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Rakibine Duval ve Anderson ile cevap veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu 59-44 önde bitirdi.

Maçın son 5 dakikasına 69-46 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 75-66 galip ayrıldı.

Yeşil beyazlı ekip, bu sonuçla ikinci tura yükseldi

Salon: Muradiye

Hakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Valerio Grigıoni (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 10, Cruz 16, Ayberk Olmaz 2, Anderson 14, Terry 8, Ege Arar 2 Dorukhan Engindeniz 8, Luther 12, Berkay Sinirlioğlu 3, Mustafa Baki Görür

Porto: Melvin 15, Harrison 10, Queiroz 10, Barber 23, Omlid, Kloof 4, de Sa, Gomes 2, Guerreiro 2

1. Periyot: 26-12

Devre: 48-25

3. Periyot: 59-44

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