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Spor

Manisa FK, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, başarılı oyuncu Adem Büyük ile yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 18:12 - Güncelleme:
Manisa FK, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını duyurdu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, golcü oyuncu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzde forma giyen tecrübeli futbolcu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başkanımız Mevlüt Aktan, Adem Büyük'ü makamında ağırlayarak kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti. Futbol Şube Sorumlumuz Erdem Özkan'ın da yer aldığı görüşmede Başkan Aktan, Adem'e kulübümüzün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim ederek vedalaştı" denildi.

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