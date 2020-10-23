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Spor

Manisa FK, Ankara Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA23 Ekim 2020 Cuma 14:23 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:23
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Mümin Özkasap Stadı’nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım dayanıklılık çalışması yaptı.

28 Ekim Çarşamba Günü deplasmanda Ankara Demirspor ile saat 14.00’de karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK, ligin ilk 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası topladığı 16 puanla Beyaz Grupta lider durumda bulunurken Ankara Demirspor ise oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor.

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