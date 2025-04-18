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Spor

Manisa FK, Ankaragücü'nü ateşe attı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK, Ankaragücü 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 23:39 - Güncelleme:
Manisa FK, Ankaragücü'nü ateşe attı
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK, Ankaragücü 2-1 mağlup etti.

Manisa FK'nin golleri 28. dakikada Georgi Minchev ve 45. dakikada Bartu Göçmen'den gelirken Ankaragücü'nün 54. dakikada Owusu Kwabena ile bulduğu gol, puan için yeterli olmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, puanını 41'e yükselterek Ankaragücü'nü küme düşme potasına soktu.

Ankaragücü ise Manisa FK'nın arkasında kalarak 39 puanla küme düşme potasında haftayı noktaladı.

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