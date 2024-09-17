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Spor

Manisa FK, Armin Hodzic için imza töreni düzenledi

Manisa Futbol Kulübü, transferin son gününde Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Armin Hodzic için imza töreni düzenledi. Hodzic, “Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

IHA17 Eylül 2024 Salı 16:06 - Güncelleme:
Manisa FK, Armin Hodzic için imza töreni düzenledi
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Hatayspor'da forma giyen 24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Armin Hodzic'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katan Manisa FK, imza töreni gerçekleştirdi. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için heyecanlı olduğunu ifade eden Hodzic, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada takım arkadaşlarımla birlikte büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Armin Hodzic, Hatayspor'un yanı sıra Sloboda Tuzla, AD Alcorcon, Estoril ve Zeljeznicar formaları da giydi. Hodzic, kariyerinde çıktığı 145 resmi maçta 21 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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