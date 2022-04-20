Manisa FK, Balıkesirspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle yendi

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu mağlubiyetiyle Play-Off şansını zora sokan Manisa Futbol Kulubü, 33. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u farklı yendi: 3-0.

Siyah-beyazlı ekibin gollerini 64. dakikada penaltıdan Gakpa, 86. dakikada Tabekou ve 88. dakikada Okan attı.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan maçtan önce Manisa FK kaptanı Landre, FIFA Kokartlı Hakem Melis Özçiğdem'e çiçek verdi. Son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Manisa ekibi bu sonuçla bitime 4 hafta kala puanını 46'ya çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği top rakip oyuncuya çarparak Kethevoama'nın önünde kaldı. Bir anda ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Kethevoama'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Anıl'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa iyi yükselen Otoo'nun kafa vuruşunda kaleci Birkan son anda uzanarak topu kontrol etti.

40. dakikada Selim'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Ozegovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

41. dakikada Kouter'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Ozegovic'in aşırtma vuruşunda kaleci Atilla, son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

45. dakikada Manisa FK atağında Diallo'nun rakip ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, penaltı noktası önünde Selim'e de çarpan top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.

48. dakikada Gakpa'nın ceza sahası içi sağ son çizgiden içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

52. dakikada ceza sahası içerisinde Muhammed Ali'nin pasında top savunmaya da çarparak Ambrose'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan sert şutunda kaleci Birkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada savunmada Nwankwo'nun pasıyla orta saha yakınlarında topa sahip olan Ambrose hızla ceza sahası içerisine girerek, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta iyi yer tutan kaleci Birkan güçlükle topu çeldi.

64. dakikada sağ kanatta Taha'nın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Batuhan'ın elle müdahalesi sonrası hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Gakpa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

86. dakikada Erhan'ın pasıyla rakip ceza yayının önünde topla buluşan Tabekou'nun penaltı noktası yakınlarında ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

88. dakikada sol kanattan Hakan'ın ortaladığı topa arka direkte Okan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Melis Özçiğdem, Baran Eraslan, Suat Güz

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Yasin Pehlivan, Çağrı Giritlioğlu, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Sousa), Hakan Barış (Dk. 89 Özgür Çek), Selim Ilgaz (Dk. 58 Erhan Çelenk), Diallo (Dk. 73 Tabekou), Ozegovic (Dk. 73 Okan Eken)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 26 Hüseyin Karabey), Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Nwankwo (Dk. 88 Sedat Dursun), Kore, Otoo (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 46 Ambrose)

Goller: Dk. 64 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 86 Tabekou, Dk. 88 Okan Eken (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kore, Dk. 54 Nwankwo, Dk. 61 Hüseyin Karabey (Balıkesirspor), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Manisa FK)