Manisa FK, Bandırmaspor'u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Gani Burgaz dk. 74), Hountondji (Tolga Kalender dk. 46), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Enes Aydın dk. 73), Bacuna, Mulumba, Samake (Hikmet Çiftçi dk. 73), Ndongala, Emirhan Acar (Topalli dk. 46), Tanque
Yedekler: Arda Özçimen, Enes Çinemre, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum (Fırat İnal dk. 89), Toure (Osman Kahraman dk. 80), Cissokho, Benrahou (Lindseth dk. 70), Kadir Kaan Yurdakul, Burak Süleyman (Muhammed Kirpit dk. 70), Diony (Yunus Emre Yüce dk. 79)
Yedekler: Vedat Karakuş, Herelle, Umut Erdem, Emre Akboğa, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Diony (dk. 28 ve dk. 72), Benrahou (dk. 42), Burak Süleyman (dk. 67) (Manisa FK), Atınç Nukan (dk. 56) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Emirhan Acar, Mulumba (Bandırmaspor), Cissokho (Manisa FK)