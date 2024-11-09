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Spor

Manisa FK çıkış peşinde

Trendyol 1. Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Manisa FK, 12. haftada evinde lider Erzurumspor'u konuk edecek. Kötü gidişe dur demek isteyen siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet.

DHA9 Kasım 2024 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Manisa FK çıkış peşinde
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Trendyol 1'inci Lig'de art arda 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp tehlike bölgesine yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, kötü gidişi yarın iç sahada haftaya lider başlayan Erzurumspor FK önünde sonlandırmaya çalışacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden siyah-beyazlı ekibin 14 puanı bulunuyor. Çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu periyotta kalesinde yalnız 1 gol gören Erzurumspor ise 22 puanda.

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