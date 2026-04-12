İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manisa FK deplasmanda galip

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK, deplasmanda Vanspor FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

AA12 Nisan 2026 Pazar 15:44
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 1-0 yendi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül

İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Dk. 76 Regis), Traore, Oğulcan Çağlayan, Hostikka, Emir Bars, Cedric

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 73 Ada İbik), Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Kubilay Sönmez (Dk. 61 Yunus Emre Dursun), Vargas, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 67 Muhammed Kiprit), Diony

Gol: Dk. 70 Muhammet Kibrit (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 9 Lindseth, Dk. 73 Ayberk Karapo (Manisa FK)

  • manisa fk
  • Vanspor FK
  • Trendyol 1. Lig

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.