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Spor

Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'a şans tanımadı

Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri dakika 29'dan Muhammed Kiprit ile dakika 65'te Demba Diallo kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+2'de Ognjen Ozegovic attı.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 23:36 - Güncelleme:
Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'a şans tanımadı
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Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Manisa FK, Sakaryaspor'a konuk oldu.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri dakika 29'dan Muhammed Kiprit ile dakika 65'te Demba Diallo kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+2'de Ognjen Ozegovic attı.

Manisa FK, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı. Sakaryaspor, 26 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sakaryaspor, Amed SK deplasmanına gidecek.

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