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Spor

Manisa FK, Erhan Çelenk'le temasa geçti

Altay'la sözleşmesi sona eren Erhan Çelenk ile TFF 1. Lig'in yeni takımı Manisa FK'nın ilgilendiği öğrenildi.

DHA17 Haziran 2021 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:33
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TFF 2'nci Lig'de geçen sezon namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü'nün Altay'ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk'le ilgilendiği ifade edildi. Şimdiye kadar 4 resmi transfere imza atan siyah-beyazlılar Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay'la sözleşmesi biten 32 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürüldü.

Geride kalan sezonda Play-Off'lar dahil İzmir ekibinde 34 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu 7 gol atıp 8 de asist yaptı. Play-Off şampiyonluğunda pay sahibi olan Erhan'ın da şartların oluşması halinde Manisa FK'ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

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