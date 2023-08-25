Manisa FK, Erzurum'dan 3 puan ile ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK, 207 gün sonra ilk kez taraftarının karşısında oynadığı müsabakada Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada kaleci Alperen'in önde olduğunu gören Eren Tozlu orta sahaya yakın noktadan sert vurdu top üst ağlarda kaldı.
15. dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Kaan'ın ortasında kaleci Göktuğ'un müdahalesinin ardından defansın uzaklaştıramadığı top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada Erzurumspor'da Eren'in pasında topla buluşan Rosheuvel ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada kullanılan taç atışında Mustafa Yumlu kafayla arkaya çevirdi, Yakup topu düzeltip düzgün bir vuruşla filelere yolladı. 1-1
64. dakikada Diallo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Burak kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Suat Güz
Erzurumspor FK: Göktuğ, Celal, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Furkan (Yakup dk. 33), Gürkan (Sefa dk. 33), Batuhan (Hüseyin dk. 90+6), Özgür (Estrela dk.75), Rosheuvel, Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan, Fırat, Alperen, Muhammed, Yiğit, Eren
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Manisa FK: Alperen, Oğuzhan (Bedirhan dk. 90+5), Ayberk, Graovac, Kaan, Oğuz, Burak (Domgjoni dk. 89), Tugay, Diallo (Cissokho dk. 89), Kerim Frei (Doğukan dk. 80), Sandro Lima
Yedekler: Samet, Gakpa, Mehmet, J. Tabla, Furkan, Bekir
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Oğuz (dk. 15), Batuhan (dk. 62) (Manisa FK), Yakup (dk. 51) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Ayberk, Kaan (Manisa FK)