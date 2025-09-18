İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3055
  • EURO
    48,8198
  • ALTIN
    4857.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Manisa FK, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına başladı

Manisa FK, 1. Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA18 Eylül 2025 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Manisa FK, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, top kapma oyunu ve dar alan çalışmalarıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Karşılaşmanın biletleri de 'Kapalı alt tribün: 45 TL, misafir tribünü: 45 TL' olarak satışa sunuldu.

  • Manisa FK
  • Esenler Erokspor
  • 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.