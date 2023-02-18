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Spor

Manisa FK, genç kaleci Orhan Kurşun'u transfer etti

Bursa Yıldırımspor'dan genç kaleci Orhan Kurşun, Manisa Futbol Kulübü (FK) ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Manisa FK, genç kaleci Orhan Kurşun'u transfer etti
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Manisa FK, Bursa Yıldırımspor'dan 20 yaşındaki genç kaleci Orhan Kurşun ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Orhan Kurşun, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Burada gelişim göstererek takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Orhan Kurşun'un genç ve yetenekli bir kaleci olduğunu vurgulayan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise, "Orhan, genç ve yetenekli bir kaleci. Gelecek vadeden ve takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Orhan'a Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" dedi.

ORHAN KURŞUN KİMDİR?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Orhan Kurşun, 24 Şubat 2002 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Orhan, daha sonra Altınordu altyapısına transfer oldu. Altınordu formasıyla profesyonel kariyerine başlayan genç file bekçisi, Niğde Anadolu FK forması giydikten sonra Bursa Yıldırımspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki kaleci, bu sezon Bursa Yıldırımspor formasıyla 17 maçta görev aldı.

  • Bursa Yıldırımspor
  • Orhan Kurşun
  • Manisa FK

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