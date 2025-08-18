İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9182
  • EURO
    48,0119
  • ALTIN
    4382.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manisa FK geriden gelip kazandı

1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geld. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Manisa FK oldu.

Haber Merkezi18 Ağustos 2025 Pazartesi 00:10 - Güncelleme:
Manisa FK geriden gelip kazandı
ABONE OL

1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geld. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Manisa FK oldu.

Hatayspor, 46. dakikada Funsho Bamgboye ile 1-0 öne geçti. Manisa FK, bu gole 64. dakikada Kadir Kaan Yurdakul ile cevap verdi. Ev sahibi Manisa, 73. dakikada Muhammed Kiprit'in penaltı golüyle maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun Manisa FK, ligde 3 puana ulaştı. Hatayspor, iki hafta sonunda puan alamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.