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Spor

Manisa FK, Guevin Tormin'i transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Fransa'nın Chateauroux takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Guevin Tormin ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

DHA26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:08
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TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı. Sezon öncesi önemli takviyeler yapıp iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen Guevin Tormin ile her konuda anlaşma sağladı.

Her iki kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık imza attığı ve Afyonkarahisar'a geldiği belirtildi. Monaco altyapısından yetişen Guevin Tormin, Belçika'da 2 sezon Cercle Brugge formasını da terletti. Geçen sezon Chateauroux'da 22 lig müsabakasında görev alan futbolcu 3 golle takımına katkı sağladı.

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