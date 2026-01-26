İSTANBUL 18°C / 11°C
  Manisa FK, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı
Spor

Manisa FK, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın ardından yenileme antrenmanı yaptı.

26 Ocak 2026 Pazartesi 15:23
Manisa FK, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı
Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk eden Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Talum'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, maçın ardından günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas çalışması ve dar alan oyunlarıyla idmanı sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, yarın izin yapacak. Siyah-beyazlılar, 28 Ocak Çarşamba günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Iğdır Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacak.

