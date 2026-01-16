İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Manisa FK, Hatayspor deplasmanında

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta maçında Cumartesi günü saat 13.30'da Atkaş Hatayspor'a konuk olacak.

16 Ocak 2026 Cuma 15:42
Manisa FK, Hatayspor deplasmanında
ABONE OL

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele yarın saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Hatayspor mücadelesini kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. İki takım arasında ligin 2. haftasında Manisa'da oynanan karşılaşma Manisa FK'nın 2-1 galibiyetiyle tamamlanmıştı.

Ligin 14. haftasında Manisa FK'nın başına geçen Mustafa Dalcı yönetiminde yükselişe geçen Manisa FK, bu süreçte oynadığı 7 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMAYI BERKAY ERDEMİR YÖNETECEK

Manisa Futbol Kulübü ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Berkay Erdemir yönetecek. Karşılaşmada Erdemir'in yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ve Egemen Savran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın olacak.

  ManisaFK
  AtkaşHatayspor
  1. lig

