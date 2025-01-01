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Spor

Manisa FK hazırlık maçında kazanarak moral depoladı

1'inci Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle ikinci yarı öncesi düşme hattından kurtulup Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanarak moral depoladı.

Haber Merkezi1 Ocak 2025 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Manisa FK hazırlık maçında kazanarak moral depoladı
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1'inci Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle ikinci yarı öncesi düşme hattından kurtulup Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanarak moral depoladı.

Yeni yıla yeni teknik patronu Hakan Şapçı yönetiminde giren siyah-beyazlılar Göztepe karşısında deplasmanda yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başardı.

Pazar günü deplasmanda Süper Lig potasında yer alan Bandırmaspor'la karşı karşıya geleceklerini belirten Hakan Şapçı, "Zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Takımımızda moraller yüksek. Göztepe karşılaşmasında da eksiklerimizi gördük. Bandırma deplasmanına kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni yılda üst sıralarda yer alacak bir takım olacağız" dedi.

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