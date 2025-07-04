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Spor

Manisa FK ilk etapta genç yeteneklere fırsat verdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kampa dair değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Taner Taşkın, 'Akademimizden yetişen genç futbolcularımızın potansiyelini görme adına verimli bir etap oldu' dedi.

IHA4 Temmuz 2025 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Manisa FK ilk etapta genç yeteneklere fırsat verdi
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 1. etabını bugün gerçekleştirdiği 30-15 IFT testi ile tamamladı.

Teknik Direktör Taner Taşkın, tamamlanan ilk etabın ardından açıklamalar yaptı. Sıkı bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden Taşkın, "Manisa'da yaptığımız ilk etap hazırlık kampının en önemli özelliği akademimizden yetişen genç oyuncularımızın potansiyelini görmek oldu. Potansiyeli yüksek çok genç oyuncumuz var. Benim de amacım sürdürülebilir bir takım kurmak. Bu yüzden gelecekle ilgili en az 7-8 tane genç oyuncumuzun gelecekle ilgili iskelet kadroyu oluşturmasını arzu ediyorum. Bu kamp döneminde 8 günde 11 antrenman yaptık. Bugün de IFT testi ile ilk etap kampımızı tamamladık. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Oyuncularımın bu süreçte sergilediği özverili çalışmadan dolayı memnunum" diye konuştu.

İkinci ve üçüncü etap kamp çalışmalarıyla ilgili planlarından da bahseden Taşkın, "İkinci etap kampında biraz daha antrenmanların dozunu yükseltip iki tane de hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Sonrasında da 10 günlük bir üçüncü etap kamp yapacağız. Bu süreçte aramıza katılacak oyuncuların da adaptasyon süresi olacaktır. İstekli ve arzulu bir şekilde çalışıyoruz. Gelecekle ilgili çok umudumuz var. Aramıza yeni katılacak oyuncular ve mevcut oyuncularla iyi bir takım harmanlayıp çok çok iyi bir takım olacağımıza sonuna kadar inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

  • manisa fk
  • 1. lig
  • antrenman

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