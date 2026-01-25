İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK, İstanbulspor'u tek golle geçti
Spor

Manisa FK, İstanbulspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte galibiyet golünü Yusuf Talum atarken, İstanbulspor'un bir penaltısı kaçtı ve iki golü VAR'dan döndü.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 21:14 - Güncelleme:
Manisa FK, İstanbulspor'u tek golle geçti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 1-0'lık skorla kazandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Yusuf Talum kaydetti.

İstanbulspor, 49. dakikada Emir Kaan Gültekin ile penaltıdan faydalanamadı. Konuk ekibin 2 golü ise VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manisa FK, puanını 30'a yükseltti. 3 hafta aradan sonra kaybeden İstanbulspor ise 28 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta Iğdır'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.