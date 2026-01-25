Manisa FK, İstanbulspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 1-0'lık skorla kazandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Yusuf Talum kaydetti.

İstanbulspor, 49. dakikada Emir Kaan Gültekin ile penaltıdan faydalanamadı. Konuk ekibin 2 golü ise VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manisa FK, puanını 30'a yükseltti. 3 hafta aradan sonra kaybeden İstanbulspor ise 28 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta Iğdır'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.