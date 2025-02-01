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Spor

Manisa FK, Karagümrük karşılaşmasına odaklandı

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Manisa FK, maçın hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşmaya kilitlendi.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Manisa FK, Karagümrük karşılaşmasına odaklandı
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu müsabakanın hazırlıklarını da tamamladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. Antrenman dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi.

KARŞILAŞMAYI ÖMER TOLGA GÜLDİBİ YÖNETECEK

Manisa Futbol Kulübü ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Karşılaşmada Güldibi'nin yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl olacak

MAÇIN BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Fatih Karagümrük maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Passo internet sitesi ve mobil uygulamasından biletlerini temin edebilecek.

KADIN VE 18 YAŞ ALTI TARAFTARLAR ÜCRETSİZ MAÇA GİRECEK

Manisa FK'nın kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarları, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunlu. Passolig kartı olmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarların ise Passolig kartlarının vizelerini yenilemesi gerekiyor.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden tanımlayabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL

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