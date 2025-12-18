İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Manisa FK, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 15:21
Manisa FK, Keçiörengücü maçına hazırlanıyor
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Manisa FK, 20 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktik oyunlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar ise diğer iç saha maçlarında olduğu gibi Keçiörengücü karşılaşmasını da ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle açıklandı: "Kapalı Alt Tribün: 45 TL. Misafir Tribünü: 45 TL."

