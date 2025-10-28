İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Manisa FK kupa maçına hazır!

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında sahasında konuk edeceği Muğlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

IHA28 Ekim 2025 Salı 14:12 - Güncelleme:
Manisa FK kupa maçına hazır!
Manisa Futbol Kulübümüz, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında yarın saat 18.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Muğlaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde sahasında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor'u konuk edecek. 29 Ekim Çarşamba günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

