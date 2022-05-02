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Spor

Manisa FK Levent Bayraktar'a emanet

Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay ile yollar ayrılırken, takım Akademi Direktörü Levent Bayraktar'a emanet edildi.

DHA2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü'nde flaş gelişmeler yaşandı. Bitime 2 maç kala Play-Off yarışına büyük oranda havlu atan siyah-beyazlılarda teknik direktör Turgay Altay ile yollar akşam saatlerinde resmen ayrılırken, takım aynı gece Akademi Direktörü Levent Bayraktar'a emanet edildi. Altay ile ayrılığı kamuoyuna duyuran Manisa FK yönetimi yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kalan 2 maçta Akademi Direktörümüz Levent Bayraktar takımımızın başında yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Serkan Özbalta ve Naci Şensoy ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Turgay Altay, Manisa Futbol Kulübü'nün başında 25 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Altay yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 10 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde itti. Manisa FK yönetimi, Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan Bursaspor maçında rakip takım taraftarının tribünlere girmesiyle ilgili de bir açıklama yayımladı. Kulüp, "Stadımıza bilgimiz ve dahilimiz dışında rakip takım taraftarı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu olayların tespiti ile ilgili her türlü adım atılacaktır" denildi.

  • Manisa FK
  • Turgay Altay
  • Levent Bayraktar

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