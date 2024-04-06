Manisa FK Levent Devrim ile ilk maçına çıkacak

1'inci Lig'de son olarak evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne mağlup olup teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, yeni çalıştırıcısı Levent Devrim ile pazar günü ilk maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar 29'uncu hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Batuhan Kolak görev yapacak.

Sıralamada 31 puanla 13'üncü basamakta yer alan Manisa FK'de Levent Devrim, "Burası benim yuvam. Çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır" dedi.