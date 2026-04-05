Manisa FK-Pendikspor maçının biletleri satışta

Manisa Futbol Kulübü, 7 Nisan Salı günü saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo.com.tr adresi ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek.

KADIN VE 18 YAŞ ALTI TARAFTARLARA ÜCRETSİZ

Manisa Futbol Kulübü'nün iç saha maçlarında kadın ve 18 yaş altı taraftarların diğer karşılaşmalarda olduğu gibi bu mücadeleyi de ücretsiz izleyebileceği belirtildi. Kadın ve 18 yaş altı taraftarların maça giriş yapabilmeleri için Passolig kart sahibi olmalarının zorunlu olduğu ifade edildi.

Passolig kartı bulunmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı almaları, kart sahibi olan taraftarların ise kart vizelerini yenilemeleri gerektiği kaydedildi. Ücretsiz biletlerin maç günü Passolig gişelerinden tanımlanabileceği bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise Kapalı Alt Tribün ve Misafir Tribünü için 45 TL olarak açıklandı.