Manisa FK, Sakaryaspor hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son haftasında Manisa FK, Sakaryaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı ekip, 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, dar alan oyunlarıyla devam ederken, çalışmaların yüksek tempoda geçtiği gözlendi.
Hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.