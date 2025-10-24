Manisa FK, Sarıyer deplasmanına hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Manisa FK, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.
Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, daha sonra hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.