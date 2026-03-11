İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Manisa FK, Sarıyer'i 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Diony, Adekanye ve Osman Kahraman kaydetti.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
Manisa FK, Sarıyer'i 3 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez (Dk. 87 Yasin Güreler), Umut Erdem, Lindseth, Cissokho, Adekanye, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 55 Yunus Emre Dursun), Diony

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Fethi Özer (Dk. 69 Metehan Mert), Caner Osmanpaşa (Dk. 76 Ahmet Ercan Ekmekci), Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 63 Aytaç Kara), Enver Kulasın (Dk. 60 Ozan Sol), Silva, Poko, Camara, Eze (Dk. 46 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 11 Diony, Dk. 57 Adekanye, Dk. 90+1 Osman Kahraman (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 47 Cissokho (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 86 Yunus Emre Dursun (Manisa FK), Dk. 42 Ömer Bayram, Dk. 53 Fethi Özer, Dk. 90+5 Ozan Sol (SMS Grup Sarıyer)

