Manisa FK, Serge Tabekou'yu transfer etti

AA 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:45

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Belçika temsilcisi Mouscron'dan Tabekou ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Tabekou, Manisa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Artık Manisa Futbol Kulübü için sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAA Gent takımında profesyonel kariyerine başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 Fransa ekibi Sedan'da kiralık olarak forma giydi. 2016-2017 sezonunda Belçika 1'inci Lig ekiplerinden OH Leuven'de forma giyen oyuncu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu U.S. Gilloise'de 3 sezon forma giydi ve 83 karşılaşmada görev aldı. 2019-2020 sezonunda U.S. Gilloise formasıyla 27 maçta 8 gol kaydeden Tabekou, 2020-2021 sezonunda Belçika 1'inci Lig A ekibi Royal Mouscron'a transfer oldu. Tabekou, Royal Mouscron formasıyla 30 maçın 21'inde ilk on bir oynadı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı.