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Spor

Manisa FK seri peşinde

1. Lig'de Play off hattına yaklaşana Manisa FK yarın sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

DHA12 Ocak 2025 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Manisa FK seri peşinde
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1'inci Lig'de son 3 maçını kazanarak Play-Off hattına çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü ise 39 TL olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada kadın ve 18 yaş altı taraftarların müsabakayı ücretsiz olarak izleyebileceği belirtildi. Teknik direktör Hakan Şapçı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Play-Off hattının 1 puan gerisindeyiz. Her maç bizim adımıza çok kritik. 3'te 3 yaparak bu maça çıkacağız. Takımızın morali ve özgüveni yerinde" dedi.

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