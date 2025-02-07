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Spor

Manisa FK transferi duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

AA7 Şubat 2025 Cuma 18:12 - Güncelleme:
Manisa FK transferi duyurdu
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Montpellier ekibinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birama Toure, "Manisa FK ile başarılar elde etmek için buradayım. En kısa sürede görev alıp takımıma katkı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan da Toure'yi uzun süre takip ettiklerini belirterek, "Kadromuza katmak istediğimiz bir isimdi. Fransa Ligue 1'de uzun yıllar forma giymiş tecrübeli bir isim. Takımımıza çok önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Kendisine Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Birama Toure
  • Manisa FK
  • kiralık oyuncu

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