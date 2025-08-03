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Spor

Manisa FK, Ümraniyespor mesaisinde

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Manisa FK, Ümraniyespor mesaisinde
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Trendyol 1. Lig'in açılış maçında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Manisa FK, bu kapsamda İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştığı Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 6-0 kaybetti.

Manisa FK, Ümraniyespor ile 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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