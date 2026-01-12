Manisa FK, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Osman Kahraman), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (DK. 46 Cissokho), Adekanye (Dk. 90+4 Ahmet Şen), Yusuf Talum, Diony
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 71 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 72 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Soukou), Barış Ekincier (Dk. 63 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik (Dk. 63 Kosoko)
Gol: Dk. 62 Diony (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 71 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Vedat Karakuş (Manisa FK) Dk. 89 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)