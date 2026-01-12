İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1194
  • EURO
    50,3725
  • ALTIN
    6379.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK, Ümraniyespor'u tek golle geçti
Spor

Manisa FK, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u Diony'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 22:14 - Güncelleme:
Manisa FK, Ümraniyespor'u tek golle geçti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Murathan Çomoğlu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Osman Kahraman), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler, Toure, Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (DK. 46 Cissokho), Adekanye (Dk. 90+4 Ahmet Şen), Yusuf Talum, Diony

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 71 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 72 Atalay Babacan), Benny (Dk. 83 Soukou), Barış Ekincier (Dk. 63 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik (Dk. 63 Kosoko)

Gol: Dk. 62 Diony (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 71 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Vedat Karakuş (Manisa FK) Dk. 89 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)

  • Manisa FK
  • Eminevim Ümraniyespor
  • 1. lig

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.