3 Aralık 2025 Çarşamba
  • Manisa FK, Vanspor FK maçına hazırlanıyor
Spor

Manisa FK, Vanspor FK maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

3 Aralık 2025 Çarşamba 15:18
Manisa FK, Vanspor FK maçına hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Manisa FK, 7 Aralık Pazar saat 16.00'da sahasında Vanspor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. Ligde düşme potasında bulunan Manisa FK kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

  • manisa fk
  • Vanspor FK
  • trendyol 1. lig

Popüler Haberler
