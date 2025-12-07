İSTANBUL 13°C / 9°C
  Manisa FK, Vanspor'u Diony'nin penaltılarıyla geçti
Spor

Manisa FK, Vanspor'u Diony'nin penaltılarıyla geçti

Manisa FK, iki penaltıyı gole çeviren Lois Diony'nin performansıyla Vanspor FK'yı 2-1 mağlup ederek 16. haftayı galibiyetle kapattı.

7 Aralık 2025 Pazar 18:28
Manisa FK, Vanspor'u Diony'nin penaltılarıyla geçti
Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Manisa FK ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa FK, 2-1'lik skorla kazandı.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 60 ve 78. dakikada penaltıdan Lois Diony kaydetti.

Vanspor FK'nin tek golünü ise 30. dakikada Xesc Regis attı.

Vanspor FK'de Lucas Henrique, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 16 yaptı. Vanspor FK, 21 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Manisa FK, Serik Spor deplasmanına gidecek. Vanspor FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

  • Manisa FK
  • Lois Diony
  • Vanspor FK

