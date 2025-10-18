İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK ve Erzurumspor puanları paylaştı
Spor

Manisa FK ve Erzurumspor puanları paylaştı

Manisa FK, 1. Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 15:50 - Güncelleme:
Manisa FK ve Erzurumspor puanları paylaştı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Benhur'un sağ kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak Eren'e de çarparak filelere gitti. Yapılan VAR incelemesinde gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53. dakikada Orhan'ın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasında araya giren Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Crociata'nın ceza sahası önüne yerden pasında topu kontrol eden Rodriguez'in ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Gürcan Hasova, Eyup Özer, Orhun Aydın Duran

Manisa FK: Vedat, Ayberk (Umut dk. 82), Bartu, Herelle, Yusuf, Cissokho, Toure (Burak dk. 46), Kadir (Muhammed Enes dk. 61), Benrahou (Adakanye dk. 82), Lindseth, Diony

Yedekler: Samet, Osman, Emre, Yunus Emre, Fırat, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Sylla dk. 87), Crociata (Murat Cem dk. 83), Rodriguez (İlkan dk. 83), Mustafa Fettahoğlu (Sefa dk. 74), Eren (Hüsamettin dk. 87)

Yedekler: Erkan, Ali, Murat Cem, Adem Eren, Cengizhan, Emre

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Diony (dk. 53) (Manisa FK), Rodriguez (dk. 63) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Toure, Kadir, Yusuf, Ayberk, Herelle (Manisa FK), Baiye, Rodriguez (Erzurumspor FK)

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.