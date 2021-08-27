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Spor

Manisa FK yabancı transferinde hedefi 12'den vurdu

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 4-3, Denizlispor'u da evinde 1-0 mağlup edip 2'de 2 yapan Manisa Futbol Kulübü, yabancı futbolcularından memnun kaldı.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 11:57 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:57
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İlk defa kadrosuna yerli isimler dışında takviye yapan siyah-beyazlılarda golcü Dever Orgill, orta saha Andre Sousa ve Nino Kouter ön plana çıkan isimler oldu. Sezon başında Fraport Tav Antalyaspor'dan gelen Jamaikalı forvet Orgill, İstanbulspor karşılaşmasında 3 gol birden atarak müthiş bir başlangıca imza attı. Deneyimli futbolcu 2 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden gelen Portekizli Sousa da yine İstanbulspor karşılaşmasında ağları sarsıp iki müsabakada sahaya ilk 11'de çıktı. Slovenya'nın Mura ekibinden kadroya dahil edilen Kouter, İstanbulspor ve Denizlispor karşısında on birde görev alırken 161 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu Tormin, yine 2 maçta 45 dakika forma giyerken, Kamerunlu golcü Tabekou 1 maçta 25 dakika oynadı. Slovenyalı orta saha Leon Sever ise henüz siftah yapamadı. Manisa Futbol Kulübü, pazar günü Gençlerbirliği deplasmanında mücadele edecek.

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