Manisa FK yeni sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen törenle belirlendi. Fikstür çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

İLK HAFTA RAKİP ÜMRANİYESPOR OLDU

Fikstür çekiminin belirlenmesiyle Manisa Futbol Kulübünün ilk hafta rakibi İstanbul temsilcisi Ümraniyespor oldu. Deplasmanda oynanacak mücadelenin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak. Manisa FK kendi evindeki ilk maçında ise ligin 2. haftasında A. Hatayspor'u ağırlayacak.