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Spor

Manisa FK'da 4 imza birden

Spor Toto 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü, farklı kulüplerden akademi bünyesine katıp profesyonel sözleşme imzaladığı 4 genç futbolcu için imza töreni düzenledi.

DHA16 Eylül 2022 Cuma 12:06 - Güncelleme:
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Karşıyaka'dan 2004 doğumlu Mehmet Enes Gülalan, Göztepe'den 2003 doğumlu Fikret Selçuk, Bursa Yıldırımspor'dan 2004 doğumlu Burak Enes Fıstıkçıoğlu ve 2004 doğumlu Enes Gümüş için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Futbol Direktörü Levent Devrim katıldı.

Levent Devrim törende, "Enes Fıstıkçıoğlu, Mehmet Enes Gülalan, Enes Gümüş ve Fikret Selçuk, yetenekli, gelecek vadeden pırıl pırıl gençler. Akademimizde kendilerini geliştirerek çok iyi yerlere geleceklerine inanıyoruz. Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" dedi.

  • Manisa FK
  • Mehmet Enes Gülalan
  • Fikret Selçuk
  • Burak Enes Fıstıkçıoğlu
  • Enes Gümüş

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