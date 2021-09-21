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Spor

Manisa FK'da Dever Orgill golü unuttu

Manisa FK'nın İstanbulspor 4-3 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Dever Orgill, ardından 4 maçta ağları havalandıramadı.

DHA21 Eylül 2021 Salı 13:17 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 13:17
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TFF 1. Lig'de son 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü'nün golcüsü Dever Orgill sessizliğe büründü. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'dan transfer edilen Jamaikalı, ilk maçında şov yaptı.

Manisa FK'nın 1'inci hafta deplasmanda 4-3 kazandığı İstanbulspor müsabakasında ağlara 3 gol birden bırakan deneyimli forvet, ardından 4 maçta ağları havalandıramadı. Son Bandırmaspor karşılaşmasında da sakatlığından dolayı forma giyemeyen Orgill'in bu hafta deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

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